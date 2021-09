Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle mit Verletzten, Einbrüche, Räuber festgenommen, Fahrzeugrennen, Gas ausgetreten

Reutlingen (ots)

Transporter aufgebrochen (Zeugenaufruf)

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist in Reutlingen-Altenburg ein Ford Transit aufgebrochen worden. Zwischen Freitagabend 17.45 Uhr und Samstagvormittag 09.00 Uhr öffneten Unbekannte gewaltsam die Fahrertüre des am Friedhofparkplatz in der Nikolausstraße abgestellten Transporters und entwendeten Werkzeug im Wert von mehreren tausend Euro. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter Tel. 07121/942-3333 Zeugen, die Hinweise geben können.

Pfullingen (RT): Stark alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen

Glücklicherweise unverletzt ist ein 28-jähriger Audi-Fahrer nach einem Unfall am Sonntagmorgen gegen 03.30 Uhr geblieben. Der stark alkoholisierte Autofahrer befuhr die Klosterstraße in Richtung Stadtmitte und wollte nach rechts in die Sandwiesenstraße abbiegen. Dort prallte er gegen eine Verkehrsinsel und gegen einen Baum. Da bei der Unfallaufnahme starker Alkoholgeruch festgestellt wurde, veranlassten die Beamten einen Atemalkoholtest, der einen Wert von über 2,5 Promille ergab. Neben einer Blutentnahme musste er auch seinen Führerschein abgeben. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 8.800 Euro. Das Unfallfahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen versorgt.

Münsingen (RT): Motorradfahrer verletzt

Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers ist ein 34-jähriger Harley-Davidson-Fahrer am Samstagmittag gegen 13.55 Uhr auf der B 465, Seeburger Steige, in Richtung Seeburg alleinbeteiligt gestürzt. Hierbei verletzte sich der 34-Jährige so schwer, dass er durch den hinzugerufenen Rettungsdienst in eine Klinik verbracht werden musste. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von ca. 5.000 Euro.

Plochingen (ES): Verkehrsunfall verursacht und geflüchtet (Zeugenaufruf)

Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, hat sich ein bislang unbekannter Fahrzeugführer am Samstagmittag gegen 13.00 Uhr von der Unfallstelle entfernt. Der noch unbekannte Fahrzeugführer überholte auf der B 10, am Plochinger Dreieck in Richtung Göppingen, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Hierbei musste eine 23-jährige BMW-Fahrerin abbremsen um einen Zusammenstoß zu verhindern. In Folge dessen kollidierte der unbekannte Fahrer mit der linken Leitplanke und setze daraufhin seine Fahrt fort. An der Leitplanke entstand Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Zeugen, die das Fahrmanöver beobachtet haben und Hinweise auf den möglicherweise silbernen Ford Transit geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Esslingen unter der Tel. 0711/3990-330 zu melden.

Reichenbach (ES): B 10 - Führerscheine beschlagnahmt (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachtes eines illegalen Fahrzeugrennens auf der B 10 in der Nacht zum Sonntag ermittelt das Polizeirevier Esslingen gegen zwei BMW-Fahrer und sucht unter Tel. 0711/3990-330 Zeugen. Einer Streifenwagenbesatzung aufgefallen waren gegen 01.55 Uhr die Beiden mit ihren hochmotorisierten Fahrzeugen bereits auf Höhe Reichenbach, als sie zügig in Fahrtrichtung Göppingen unterwegs waren und nebeneinander herfahrend immer wieder stark beschleunigten. Sie konnten letztlich an der Ausfahrt Ebersbach einer Kontrolle unterzogen werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurden bei den beiden jeweils 41-Jährigen die Führerscheine beschlagnahmt.

Reichenbach a.d.Fils (ES): Junge Motorradfahrerin schwer verletzt

Bei einem Unfall am Samstagabend gegen 18.20 Uhr ist eine 16-jährige Motorradfahrerin schwer verletzt worden. Sie befuhr die abschüssige K 1208 von Baltmannsweiler in Richtung Reichenbach und kam auf Grund bislang unbekannter Ursache alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in die dortige Leitplanke. Die 16-Jährige wurde mit schweren Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ein per Rettungshubschrauber eingeflogener Notarzt unterstütze die Rettungsmaßnahmen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.000 Euro.

Nürtingen (ES): Nach Raub festgenommen

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen ermitteln wegen Raubes gegen einen 24-Jährigen. Am frühen Samstagmorgen gegen 03.45 Uhr wurde ein 33-jähriger alkoholisierter Mann, der sich zu Fuß zwischen dem Omnibusbahnhof und der Europastraße befand, von hinten niedergeschlagen und seines Geldbeutels beraubt. Der 33-Jährige wurde hierbei verletzt und musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Im Rahmen der sofortigen polizeilichen Fahndung konnte ein 24-Jähriger, der Teile des Raubgutes mit sich führte, noch in Tatortnähe angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Der 24-jährige polnische Staatsangehörige, der über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde am Samstagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart der Haftrichterin beim Amtsgericht in Nürtingen vorgeführt. Diese erließ den Haftbefehl, woraufhin der Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.

Frickenhausen (ES): Einem Einsatzfahrzeug mit Blaulicht keinen Platz gemacht (Zeugenaufruf)

Zu einem Vorfall mit einem auf Einsatzfahrt befindlichen Streifenwagen der Polizei ist es am Samstagmorgen gegen 09.50 Uhr in Frickenhausen gekommen. Eine Streifenwagenbesatzung befuhr die Tischardter Straße mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn ortsauswärts. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer erkannte die Situation und fuhr rechts ran, um dem Polizeifahrzeug die Vorbeifahrt zu ermöglichen. Ein direkt dahinterfahrender VW-Polo-Fahrer überholte unvermittelt den Platzschaffenden, sodass der Fahrer des nachfolgenden Polizeifahrzeuges eine Gefahrenbremsung bis zum Stillstand einleiten musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Das Polizeirevier Nürtingen sucht unter Tel. 07022/9224-0 Zeugen zu diesem Vorfall, insbesondere den noch unbekannten Platzschaffenden.

Wernau (ES): Einbruch

Unbekannte sind in der Nacht von Freitag auf Samstag in das Wernauer Tennisheim im Stadionweg eingebrochen. Beim gewaltsamen Betreten des Gebäudes richteten die Einbrecher mindestens 3.000 Euro Sachschaden an. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde ein größerer Flachbildfernseher entwendet. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten vor Ort die Spuren.

Lenningen (ES): Radfahrer schwer verletzt

Am Samstagabend ist es auf der L 1212 zwischen Lenningen-Schopfloch und Weilheim-Hepsisau zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 17-jähriger Radfahrer schwere Verletzungen erlitten hat. Kurz nach 17.00 Uhr befuhr ein 85-Jähriger mit seinem Ford Focus die L 1212 in Richtung Weilheim. Der 17-jährige Radfahrer fuhr in die gleiche Richtung. Kurz nach einer Rechtskurve setzte der 85-Jährige an, den Radfahrer mit genügend Sicherheitsabstand zu überholen. Nach Zeugenangaben zog der Radfahrer plötzlich nach kurzem Schulterblick nach links, um vermutlich in einen dort einmündenden Feldweg zu fahren. Anschließend kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Ford und dem Radfahrer. Der 17-Jährige erlitt hierbei schwere Verletzungen. Zur Versorgung des Verletzten wurde zunächst auch ein Rettungshubschrauber angefordert, der jedoch nach der ersten notärztlichen Versorgung wieder ohne den 17-Jährigen weiterflog. Der Radfahrer wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Am Pkw und am Fahrrad entstand durch den Unfall ein Sachschaden von insgesamt ca. 11.000 Euro.

Ammerbuch (TÜ): Gas ausgetreten

Bei Renovierungsarbeiten ist am Samstagmittag gegen 12.30 Uhr Gas ausgetreten. Ein 56-Jähriger beschädigte bei Arbeiten mit einem Bohrhammer versehentlich die an seinem Haus in Entringen verlaufende Gasleitung. Nach Einsatz der Feuerwehr und des Gasnotdienstes konnte die Gefahr beseitigt werden. Die zeitweise evakuierten Anwohner der angrenzenden Gebäude konnten nach einer knappen Stunde wieder in ihre Häuser zurückkehren. Es wurde niemand verletzt.

Gem. Balingen (ZAK): Verkehrsrowdy bei Unfall schwer verletzt

Am Samstagnachmittag ist es im Bereich des Lochenpass zu einem Unfall gekommen, bei dem zwei Personen verletzt worden sind. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei befuhr ein 31-Jähriger aus Albstadt gegen 16.20 Uhr die L 440, den sog. Lochenpass, von Tieringen in Richtung Balingen. Dabei fuhr er nach Zeugenangaben sehr dicht auf vorausfahrende Fahrzeuge auf. Beim anschließenden Überholvorgang brach der Mercedes des 31-Jährigen im Kurvenbereich schon mehrfach aus und er hatte Mühe, sein Fahrzeug auf der Straße zu halten. Bei einem erneuten Überholvorgang, bei dem er im Kurvenbereich zwei Fahrzeuge überholte, fuhr er mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit. Hierdurch kam er in der anschließenden Kurvenkombination erneut ins Schleudern, nach links von der Fahrbahn ab und prallte in die Böschung. Der Mercedes überschlug sich mehrmals und kam auf den Rädern im Grünstreifen zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme konnte beim Fahrer deutliche Alkoholbeeinflussung festgestellt werden. Ein Test ergab einen Wert von über 2 Promille. Nach der angeordneten Blutentnahme wurde der Führerschein beschlagnahmt. Der Fahrer wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Sein 31-jähriger Beifahrer aus Balingen erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen, die ebenfalls in einer Klinik versorgt wurden. An dem Mercedes entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Er wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. An den Straßeneinrichtungen und am Gelände entstand ein Schaden von ca. 4.000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen.

