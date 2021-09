POL-RT: Motorradfahrer tödlich verletzt; Einbrüche; Weitere Verkehrsunfälle; Brand von Sperrmüll; Motorroller gestohlen; Warnung vor Giftködern; Gestürzter Wanderer; Wanderinnen gerettet

Polizeipräsidium Reutlingen

Trochtelfingen (RT): Motorradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der B 313 bei Trochtelfingen hat ein 56 Jahre alter Motorradfahrer tödliche Verletzungen erlitten. Den derzeitigen verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge bog ein 18-Jähriger mit einem 1er BMW kurz vor 5.30 Uhr vom Talweg herkommend nach links auf die vorfahrtsberechtigte Bundesstraße ein, worauf es zur Kollision mit dem aus Richtung Mägerkingen heranfahrenden Motorradfahrer kam. Der 56-Jährige stürzte dabei von seiner Honda und zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er noch am Unfallort verstarb. Der 18-Jährige blieb nach aktuellem Kenntnisstand unverletzt. Insgesamt entstand an den beiden Fahrzeugen, die abgeschleppt werden mussten, ein Schaden in Höhe von schätzungsweise 6.000 Euro. Der betroffene Streckenabschnitt der B 313 war bis zirka 8.20 Uhr voll gesperrt. (mr)

Wannweil (RT): Werkzeuge gestohlen

Auf Werkzeuge hatte es ein Unbekannter abgesehen, der am Wochenende in einen Baucontainer in der Schulstraße eingebrochen ist. Zwischen Freitag, 14 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, drang der Einbrecher in den auf einer Baustelle abgestellten Metallcontainer ein und entwendete Werkzeug im Wert von mehreren hundert Euro. Der Polizeiposten Reutlingen-West ermittelt. (sm)

Metzingen (RT): Einbruch in Gaststätte

Eine Gaststätte in der Eichbergstraße ist in der Nacht zum Montag von einem Einbrecher heimgesucht worden. Den ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge verschaffte sich ein Unbekannter in der Zeit zwischen 00.30 und ein Uhr Zutritt in das Gebäude und durchsuchte dieses nach Stehlenswertem. Ob etwas entwendet wurde steht derzeit noch nicht fest. Das Polizeirevier Metzingen hat mit Unterstützung von Kriminaltechnikern die Ermittlungen aufgenommen. (sm)

St. Johann (RT): Beim Abbiegen mit Gegenverkehr kollidiert

Leicht verletzt worden ist ein 71 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagvormittag in Gächingen. Ein 74-Jähriger war kurz nach 11.30 Uhr mit seinem Audi A 4 auf der Hauptstraße in Richtung Neue Steige unterwegs und an der Einmündung mit der Parkstraße nach links abgebogen. Der entgegenkommende Motorradfahrer leitete daraufhin eine Gefahrenbremsung ein, konnte einen Zusammenstoß zwischen seiner Yamaha und dem Audi aber nicht mehr verhindern. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 7.000 Euro. Das Zweirad musste abgeschleppt werden. (rn)

Esslingen (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

In einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und dabei zum Glück unverletzt geblieben ist eine 36-Jährige bei einem Verkehrsunfall an einer Anschlussstelle der B 10 am Sonntagmittag. Die Frau war gegen 12.50 Uhr mit ihrem Opel auf der Bundesstraße in Richtung Göppingen unterwegs und verließ diese an der Anschlussstelle Oberesslingen. Dabei kam sie mit dem Wagen nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Schutzplanken. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 6.000 Euro. Der Opel musste abgeschleppt werden. (rn)

Nürtingen (ES): In Firma eingebrochen

In eine Firma in der Straße In der Au ist im Laufe des Wochenendes eingebrochen worden. Zwischen Freitag, 17 Uhr, und Sonntag, 15.15 Uhr, verschafften sich die Unbekannten über ein Fenster Zutritt zum Inneren des Gebäudes und suchten dort nach Stehlenswertem. Dazu brachen sie auch eine Tür auf. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Kirchheim (ES): Brand von Sperrmüll

Aus bislang ungeklärter Ursache ist in der Nacht zum Montag im Schimmingweg Sperrmüll in Brand geraten. Kurz nach zwei Uhr waren mehrere Anwohner durch Knallgeräusche auf das Feuer aufmerksam geworden und alarmierten die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr, die mit einem Fahrzeug und neun Feuerwehrleuten ausgerückt war, konnte den brennenden Sperrmüllhaufen rasch löschen. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (sm)

Wendlingen (ES): Motorroller gestohlen (Zeugenaufruf)

Ein Motorroller ist zwischen Samstag, 28.08.2021, und Sonntag, 05.09.2021, in der Talstraße gestohlen worden. Das mittels Lenkerschloss gesicherte Kleinkraftrad der Marke Peugeot mit dem Versicherungskennzeichen 461 VUI war in dieser Zeit auf der Straße abgestellt und mit einer Plane abgedeckt gewesen. Am Sonntagabend wurde der Diebstahl des Rollers im Wert von rund 1.000 Euro bemerkt. Der Polizeiposten Wendlingen ermittelt und nimmt Hinweise zum Verbleib des Zweirades unter 07024/920990 entgegen. (sm)

Esslingen (ES): Warnung vor Giftködern

Die Polizei warnt vor möglicherweise ausgelegten Giftködern im Bereich des Stadtteils Sirnau. Eine Frau war am Sonntagvormittag, gegen 11.15 Uhr, mit ihrem Kurzhaardackel in der Nähe des Finkenwegs hinter dem dortigen Hofgut Gassi. Unter einem der sich dort befindlichen Bäume nahm das Tier Hackfleisch, in dem sich dem Anschein nach Rattengift befand, auf. Kurz darauf erbrach sich der Hund massiv und musste in eine Tierklinik gebracht werden. Bei einer sofortigen Nachschau der Polizei konnten keine weiteren dieser Hackfleischbällchen aufgefunden werden. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt hat die Ermittlungen übernommen. (ms)

Wendlingen (ES): Bei Bremsmanöver zu Fall gekommen

Schwere Verletzungen hat sich eine 36-jährige Radfahrerin am Sonntagmittag bei einem Sturz zugezogen. Die Frau war mit ihrem E-Bike kurz nach 13 Uhr parallel der L 1250 in Richtung Oberboihingen unterwegs und kam bei einem Bremsmanöver zu Fall. Sie wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (mr)

Lenningen (ES): Wanderer gestürzt

Bergwacht, Rettungsdienst und Polizei sind am Sonntagmittag auf den Wanderweg "Große Schröcke" ausgerückt. Dort war gegen 12.15 Uhr ein 70-jähriger Fußgänger zu Fall gekommen und einen Hang hinuntergestürzt. Nach seiner Bergung wurde der Senior mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes in eine Klinik eingeliefert. (mr)

Rottenburg (TÜ): Vorfahrt missachtet

Zur Kollision einer Motorradfahrerin mit einem Pkw ist es am Sonntagnachmittag auf der L 360 gekommen. Die 38 Jahre alte Fahrerin eines Skoda Superb war gegen 15.40 Uhr auf der K 6937 von Eutingen-Göttelfingen herkommend unterwegs und wollte in die L 360 einbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer 59-jährigen Yamaha-Lenkerin, die auf der Landesstraße von Baisingen in Richtung Flugplatz fuhr. Durch die anschließende Kollision wurde die Motorradfahrerin von ihrem Zweirad abgeworfen und stürzte zu Boden. Sie verletzte sich dabei nach derzeitigem Kenntnisstand schwer. Der Rettungsdienst brachte sich anschließend in eine Klinik. Der Blechschaden an den beiden Fahrzeugen beträgt zirka 1.500 Euro. (mr)

Mössingen-Talheim (TÜ): Wanderinnen aus unwegsamen Gelände gerettet

Zwei 34 Jahre alte Wanderinnen mussten am Sonntagnachmittag von der Bergwacht aus dem unwegsamen Gelände beim Bergrutsch am Hirschkopf gerettet werden. Gegen 14 Uhr rückten zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr, Bergwacht und Polizei aus, nachdem der Integrierten Leitstelle die beiden im steilen Hang befindlichen Frauen gemeldet worden waren. Diese hatten sich zuvor in das unwegsame Gelände zwischen zwei Wanderwegen begeben und schafften es nicht mehr selbstständig, den Bereich zu verlassen. Die Bergwacht rettete sie. Die Frauen waren unverletzt geblieben. (rn)

Bisingen (ZAK): Zu schnell gefahren und gestürzt

Nicht angepasste Geschwindigkeit ist den bisherigen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall am Sonntagvormittag auf der L 360. Gegen 10.20 Uhr befuhr ein 18-Jähriger mit seiner KTM die Landesstraße abwärts und war dabei offenbar zu schnell unterwegs. Er verlor auf der kurvigen Strecke die Kontrolle über sein Zweirad, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Mit wohl schweren Verletzungen wurde er vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. An der KTM entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Das Motorrad wurde abgeschleppt. (mr)

Onstmettingen / Bisingen (ZAK): Zwei Motorradfahrer auf Dieselspur zu Fall gekommen

Auf Dieselspuren, die eine 20-Jährige unbemerkt mit ihrem Mercedes am Sonntag auf der L 360 zwischen Bisingen-Thanheim und Ostmettingen verursacht hat, sind in der Folge zwei Motorradfahrer gestürzt. Die junge Frau war mit dem Wagen zunächst den Stich aufwärts unterwegs und hatte dabei den derzeitigen Ermittlungen zufolge den Tankdeckel nicht ordnungsgemäß geschlossen. Dadurch verlor das Fahrzeug in den Kurvenbereichen der Strecke Kraftstoff. Als gegen 17.15 Uhr ein 16-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad die Haarnadelkurve beim Fischerteich befuhr, rutschte er mit seinem Gefährt auf dem ausgelaufenen Diesel aus, stürzte und verletzte sich nach aktuellem Kenntnisstand leicht. An seinem Zweirad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Da die Mercedes-Lenkerin die kurvenreiche Strecke später zurückfuhr, lief abermals Kraftstoff aus. Aufgrund dieser Verunreinigungen kam kurz nach 19 Uhr eine in Richtung Thanheim fahrende, 23 Jahre alte Frau mit ihrer Ducati in einer Linkskurve zu Fall. Wie bislang bekannt ist, wurde sie dabei nicht verletzt. Allerdings dürfte sich der Schaden an der Maschine und der Schutzbekleidung der 23-Jährigen auf schätzungsweise 15.000 Euro belaufen. Durch die Straßenmeisterei wurden die Dieselspuren in der Folge abgestreut und entsprechende Warnschilder aufgestellt. (mr)

