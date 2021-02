Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Anhaltende Straßenglätte sorgt für Verkehrsunfälle

Landkreis Vorpommern-Rügen (ots)

Von gestern zu heute, dem 05.02.2021, ereigneten sich im Bereich des Landkreises Vorpommern-Rügen insgesamt drei Verkehrsunfälle, die auf Straßenglätte und unangepasste Geschwindigkeit der Fahrzeugführer zurückzuführen sind. Fünf weitere Glätteunfälle musste die Polizeiinspektion Stralsund seit Wochenbeginn registrieren. Insgesamt entstand bei diesen acht Verkehrsunfällen ein Sachschaden von mehr als 46.000 Euro. Betroffen waren vorrangig die Bereiche der Hansestadt Stralsund sowie die Insel Rügen.

Zu vier Glätteunfällen kam es allein im Stralsunder Stadtgebiet, wobei sich jedoch niemand verletzte. Auf der Insel Rügen ereigneten sich seit Wochenbeginn zwei Verkehrsunfälle aufgrund überfrierender Nässe und rutschiger Fahrbahn. So rückten die Beamten des Polizeirevieres Sassnitz am frühen Donnerstagmorgen zunächst zu einem Glätteunfall bei Sagard aus. Dort kam auf der B96 gegen 08:15 Uhr ein Pkw VW nach links von Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Die 22-jährige Fahrerin hatte in einer Linkskurve die Kontrolle über ihren Pkw verloren, als sie von Sassnitz in Richtung Sagard fuhr. Verletzt wurde sie bei dem Aufprall nicht. Ihr Pkw war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Nur kurze Zeit später kam ein Transporter Höhe Stönkvitz von der Fahrbahn ab. Der 42-jährige Fahrer war gegen 09:20 Uhr auf der B96 von Stralsund in Richtung Bergen unterwegs, als er nach einer Rechtskurve gegen die Schutzplanke prallte. Auch hier blieb der Fahrer unverletzt. Der Transporter war jedoch nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird hier allein auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Heute früh verletzte sich ein Mofafahrer leicht bei einem Unfall, als er kurz vor 06:00 Uhr an einer Kreuzung in Ribnitz-Damgarten stürzte. Die alarmierten Rettungskräfte kümmerten sich bereits um den 17-jährigen Fahrer, als die Beamten am Unfallort Damgartener Chaussee/Ecke Fritz-Reuter-Straße eintrafen. Der Jugendliche kam anschließend in ein Krankenhaus.

Bei den derzeitigen winterlichen Verhältnissen rät die Polizei zur besonderen Vorsicht. Auch in den nächsten Tagen wird es weiter kalt bleiben. Überfrierende Nässe, Schnee und Eis bergen ein hohes Risiko für Glätteunfälle. Passen Sie Ihre Geschwindigkeit daher den vorherrschenden Straßenverhältnissen an. Planen Sie lieber ein paar Minuten mehr für den Weg ein, um sicher ans Ziel zu gelangen. Vermeiden Sie hektische Fahrmanöver bzw. ruckartige Lenkbewegungen. Halten Sie genügend Abstand zum Vordermann, denn der Bremsweg wird auf winterglatter Fahrbahn deutlich länger. Mit einer kurzen Bremsprobe, wenn keine Gefahr besteht, bekommt man ein Gefühl für die Straßensituation. Niedertouriges Fahren sorgt für einen besseren Gripp. So kann man bei Glätte beispielsweise im zweiten Gang anfahren. Auch behutsames Beschleunigen und eine besonders vorausschauende Fahrweise sorgen dafür, dass Sie sicher ans Ziel kommen.

Alle hier in der Pressemitteilung genannten Beteiligten besitzen die deutsche Staatsbürgerschaft.

