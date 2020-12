Polizei Dortmund

POL-DO: Auseinandersetzung in der nördlichen Innenstadt - Erste Ermittlungsergebnisse der Polizei

DortmundDortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1376 Wie mit der lfd. Nr. 1374 berichtet, hat die die Dortmunder Polizei am Dienstag (15. Dezember) eine Auseinandersetzung in der Schleswiger Straße beendet, siehe dazu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/4792436

Nachdem um 20.17 Uhr der erste Notruf bei der Leitstelle einging, brauchten mehrere Streifenwagen weniger als fünf Minuten, um den Einsatzort zu erreichen. Dort konnte die Situation durch konsequentes Einschreiten der Beamten beruhigt werden.

Am Tag danach liegen erste Ermittlungsergebnisse für die Auseinandersetzung vor: Demnach ging der Schlägerei eine wechselseitige Körperverletzung zwischen 4 bis 5 Beteiligten um 18.53 Uhr am Nordmarkt voraus. Der Grund dieser vorangegangenen Auseinandersetzung zum Teil stark alkoholisierter Beteiligter ist aktuell noch unklar. Nach jetzigen Erkenntnissen ist jedoch ein Bezug zur Clan-Kriminalität nicht zu erkennen.

Insgesamt konnten die Beamten die Identität vier Beteiligter der Schlägerei feststellen. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs und gefährlicher Körperverletzung ein. Es handelt sich neben den bereits genannten zwei Männern (28 und 37 Jahre) um zwei weitere Männer im Alter von 43 und 44 Jahren.

Die Polizei war sehr schnell vor Ort und hat auch nach dem Einsatz mit deutlicher Präsenz in dem Bereich dafür gesorgt, dass es nicht zu weiteren Auseinandersetzungen gekommen ist. Die Strategie der Polizei, die Präsenz deutlich zu erhöhen und die akribische Ermittlungsarbeit in der EK Nordstadt haben in den letzten Jahren zu einem massiven Rückgang der Straftaten (teilweise über 30 Prozent) beigetragen.

Gleichzeitig sorgen regelmäßige Schwerpunkteinsätze dafür, dass Auseinandersetzungen dieser Größenordnung eben nicht an der Tagesordnung sind.

