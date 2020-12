Polizei Dortmund

POL-DO: Mehrere Autos in Dortmund-Mitte beschädigt: Polizei fasst Tatverdächtigen

DortmundDortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1375

In der Nacht zu Donnerstag (17.12.) sind in der Metzer Straße mehrere Autos beschädigt worden. Polizeibeamte stellten einen Tatverdächtigen.

Eine Zeugin bemerkte gegen 3.10 Uhr einen Mann, der in der Straße augenscheinlich gegen die Außenspiegel dort geparkter Autos trat. Die alarmierten Beamten entdeckten den Tatverdächtigen kurz danach auf dem Gehweg der Metzer Straße. Sie brachten den alkoholisierten 26-Jährigen aus Dortmund zur Polizeiwache. In der Metzer Straße stellten sie vier Autos fest, an denen jeweils ein Außenspiegel beschädigt war.

Besondere Gründe für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor. Den 26-Jährigen erwarten entsprechende Strafverfahren wegen Sachbeschädigung.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell