Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Schlauch von Wasserfass reißt ab und verursacht Schaden ++ von der Fahrbahn abgekommen - leicht verletzt ++ ... weitere Schwerpunktkontrollen "Betäubungsmittel/Beschaffungskriminalität"

Lüneburg (ots)

Presse - 03.09.2021 ++

Lüneburg

Lüneburg - Schlauch von Wasserfass reißt ab und verursacht Schaden

Sachschaden von mehr als 5.000 Euro entstand bei einem in der Stadt eher ungewöhnlichen Verkehrsereignis/ -unfall in den Morgenstunden des 03.09.21 Am Schiffwall. Der Schlauch eines Wasserfasses hinter einem Traktor war gegen 07:00 Uhr während der Fahrt abgerissen, so dass dieser einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw Toyota sowie die Fahrbahndecke beschädigte. Glücklicherweise befanden sich keine Fußgänger/Radfahrer in dem Bereich. Verletzt wurde niemand.

Reinstorf - von der Fahrbahn abgekommen - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt eine 28 Jahre alte Fahrer eines Pkw Honda Civic in den späten Nachmittagsstunden des 02.09.21 auf der Landesstraße 221 zwischen Neetze und Sülbeck. Die Frau war gegen 17:10 Uhr aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, geriet ins Schleudern und kam komplett nach rechts von der Fahrbahn ab. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von gut 2.000 Euro.

Bleckede - Biberdamm zerstört - Polizei ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Bundesnaturschutzgesetz - Biosphärenreservatsverwaltung Niedersächsische Elbtalaue setzt bei Problemlösungen auf Kommunikation

Nachdem Anfang August (zwischen dem 05. und 11.08.21) erneut ein Biberdamm in der Bruchwetter im Bereich Achterholz zerstört wurde, ermittelt die Polizei nach einer schriftlichen Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Bundesnaturschutzgesetz. Demnach ist der Biber eine streng geschützte Art in Deutschland. Bereits in der Vergangenheit war es zu ähnlichen Übergriffen gekommen. Auch in diesem Fall wurde durch Unbekannte mit einer Arbeitsmaschine mit Frontlader der Biberdamm aufgerissen. Ziel war es vermutlich, den Entwässerungsgraben wieder durchgängig zu machen. Die Polizei ermittelt in Zusammenarbeit mit der Biosphärenreservatsverwaltung Niedersächsische Elbtalaue in der Sache. Diese setzt parallel auf Kommunikation, um gemeinsam mit den jeweiligen Institutionen und Bewirtschaftern betroffener landwirtschaftlicher Flächen unter Berücksichtigung der naturschutzrechtlichen Bestimmungen geeignete Lösungsansätze zu entwickeln.

Lüneburg - ... weitere Schwerpunktkontrollen "Betäubungsmittel/Beschaffungskriminalität"

Auch in den Nachmittags- und Abendstunden des 02.09.21 kontrollierte die Polizei mit Schwerpunkt "Betäubungsmittel/Beschaffungskriminalität" in Lüneburg. Dabei kontrollierten Kräfte der hiesigen Verfügungseinheit in Zusammenarbeit mit dem Streifendienst wieder verschiedenen Personen und Personengruppen an neuralgischen Orten in der Lüneburger Innenstadt. Auch dieses Mal wurden die Beamten fündig, als sie eine Personengruppe im Wandrahmpark kontrollierte. Ein 17-Jähriger hatte ein kleinere Menge Marihuana bei sich. Er wurde seinen Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen 19:00 Uhr wurde auch bei einem 24-Jährigen in der Bögelstraße ein Klemmleistenbeutel mit Marihuana sichergestellt. Zu der Herkunft der Drogen schwieg der Lüneburger. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Melbeck - Kollision zweier Radfahrer - "auf den Kopf gefallen"

Mit dem Rettungswagen ins Klinikum musste eine 64 Jahre alte Radfahrerin nach einer Kollision mit einem anderen Fahrradfahrer in den Nachmittagsstunden des 02.09.21 im Bereich des kombinierten Geh-/Radwegs an der Bundesstraße 4. Ein 63 Jahre alter Radfahrer hatte die Frau gegen 15:50 Uhr auf dem Radweg überholen wollen, als diese unvermittelt nach links in einen Feldweg einbog. Durch den Zusammenstoß stürzte die 64-Jährige und erlitt Kopfverletzungen.

Lüneburg - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Morgenstunden des 02.09.21 in der Hamburger Straße. Dabei waren insgesamt zehn Fahrer zu schnell unterwegs. Parallel nutzte ein Fahrer ein Mobiltelefon.

Lüchow-Dannenberg

Uelzen

Bienenbüttel - verunfallt -> gegen Baum gefahren

Leichte Verletzungen erlitt ein 52 Jahre alter Fahrer eines Pkw Ford Fiesta in den frühen Morgenstunden des 03.09.21 im Vierenbachweg. Der Mann war gegen 03:15 Uhr über eine Verkehrsinsel gefahren, prallte gegen einen Straßenbaum und blieb anschließend mit dem Fiesta auf der Seite liegen. Es entstand ein Sachschaden von gut 5.000 Euro.

Bad Bevensen - "Gelegenheit genutzt!" - Geldbörse weg - "Seien Sie schlauer als der Klauer!"

Die Geldbörse einer 86-Jährigen konnte ein Unbekannter in den frühen Mittagsstunden des 02.09.21 in einem Supermarkt in der Medinger Straße erbeuteten. Als die Dame zwischen 15:00 und 15:15 Uhr den Einkaufswagen mit Handtasche kurz nicht im Blick hatte, griff der Unbekannte zu. Personalausweis und EC-Karte sind weg. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Die Polizei mahnt: "Seien Sie schlauer als der Klauer!" und ...

Tragen Sie Ihre Wertsachen am Körper (am Besten in verschlossenen Innentaschen) und deponieren Sie keine Wertgegenstände im/am Einkaufswagen.

Uelzen - mit E-Scooter unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 30-Jährigen mit einem E-Scooter stoppte die Polizei in den Abendstunden des 02.09.21 in der Brettstraße. Dabei stellten die Beamten gegen 19:00 Uhr den Einfluss von Drogen bei dem Uelzener fest. Ein Urintest auf THC und Amphetamine verlief positiv.

