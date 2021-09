Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Täter nach Einbruchversuch gestellt - weitere Tatzusammenhänge ++ ... weitere Schwerpunktkontrollen "BTM-Kriminalität" ++ gestohlener VW-Bus angezündet - Feuerwehr im Löscheinsatz ++

Lüneburg (ots)

Presse - 02.09.2021 ++

Lüneburg

Lüneburg - Täter nach Einbruchversuch gestellt - Ermittler prüfen weitere Tatzusammenhänge

Nach einem versuchten Einbruch in die Auslage eines notverglasten Juweliergeschäfts in der Heiligengeiststraße konnte die Polizei in den frühen Morgenstunden des 02.09.21 einen 42-Jährigen vorläufig festnehmen. Der bereits polizeilich in Erscheinung getretene Lüneburger wurde gegen 04:45 Uhr durch Zeugen beobachtet, wie er an der Verglasung mit einem Werkzeug hantierte. Die Scheibe musste aufgrund eines Einbruchs in der Nacht zum 30.08. notverglast werden. Der 42-Jährige flüchtete, konnte jedoch durch alarmierte Polizeibeamte im Bereich eines Hinterhofs gestellt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Dabei steht der Mann nicht nur im Fokus des jüngsten Einbruchs in das Juweliergeschäft, sondern auch zu weiteren Einbrüchen am letzten Wochenende im Lüneburger Stadtgebiet.

Lüneburg - ... weitere Schwerpunktkontrollen "Betäubungsmittel/Beschaffungskriminalität" - mehrere "Drogenaufgriffe"

Wie angekündigt setzte die Polizei auch am 01.09.21 ihre Schwerpunktkontrollen "Betäubungsmittel/Beschaffungskriminalität" in der Region Lüneburg fort. Dabei kontrollierten Kräfte der hiesigen Verfügungseinheit in Zusammenarbeit mit dem Streifendienst sowie Ermittlern in den Nachmittags- und Abendstunden des 01.09.21 verschiedenen Personen und Personengruppen an neuralgischen Orten in der Lüneburger Innenstadt. Auch dieses Mal stellten die Beamten bei mehreren Personen Betäubungsmitteln fest und sicher.

Betroffen war dabei u.a. ein 17-Jähriger aus dem Landkreis Lüneburg und später ein 18 Jahre alter Lüneburger. Beide hatten im Clamartpark jeweils einen Klemmleistenbeutel mit Marihuana bei sich. Gleich 13 Klemmleistenbeutel mit Marihuana hatte ein 16-Jähriger bei sich. Gegen ihn wird jetzt wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln ermittelt. Parallel durchsuchten Beamte im Anschluss auch die Wohnung des Jugendlichen. Dort wurde eine Feinwaage sowie ein verbotenes Einhandmesser sichergestellt.

Zu erstmaligen "Kiffen" hatten sich angeblich ein 15-Jähriger sowie ein 20-Jähriger in den Abendstunden im Parkhaus am Bahnhof verabredet. Auch diese beiden wurden mit einem Joint ertappt und Strafverfahren eingeleitet.

Weitere Kontrollen folgen ...

Lüneburg/Bardowick - "Gelegenheit genutzt!" - Geldbörse weg - "Seien Sie schlauer als der Klauer!"

Die Geldbörse einer 66-Jährigen konnte ein Unbekannter in den Mittagsstunden des 31.08.21 in einem Supermarkt in der Willy-Brandt-Straße erbeuteten. Als die Dame gegen 11:30 Uhr den Einkaufswagen mit Handtasche kurz nicht im Blick hatte, griff der Unbekannte zu. Geld, Personalausweis und EC-Karte sind weg. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Die Polizei mahnt: "Seien Sie schlauer als der Klauer!" und ...

Tragen Sie Ihre Wertsachen am Körper (am Besten in verschlossenen Innentaschen) und deponieren Sie keine Wertgegenstände im/am Einkaufswagen.

Die Geldbörse einer Seniorin stahlen Unbekannte in den späten Nachmittagsstunden des 01.09.21 im Umfeld eines Discounters, Vor der Wesermarsch, in Bardowick. Hier wurde einer 83 Jahre alten Dame die Geldbörse gegen 17:15 Uhr unbemerkt aus der umgehängten Handtasche gestohlen.

Bardowick - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht - Polizei ermittelt

Nach einem nicht unerheblichen Parkplatzunfall mit erheblichen Sachschaden in den Morgenstunden des Donnerstag - 19.08.2021 - auf dem Parkplatz des REWE-Marktes im Schwarzer Weg in Bardowick sucht die Polizei den Verursacher bzw. mögliche Unfallzeugen. Gegen 10.00 Uhr war es vermutlich beim Ausparken zur einer Kollision gekommen, bei dem ein parkendes Fahrzeug Nissan Qashqai im Frontbereich beschädigt wurde - Sachschaden 1.500 Euro. Im Anschluss ist der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle in unbekannte Richtung davongefahren. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Hinweise nimmt die Polizei Reppenstedt, Tel. 04131-24448-0, entgegen.

Amt Neuhaus, OT. Neuhaus - Sachbeschädigung an Grundschule

Mit roher Gewalt brachen Unbekannte im Zeitraum vom 31.08. auf den 01.09.21 eine festgedübelte Sitzbank auf dem Gelände der Grundschule, Am Moorgarten, heraus. Darüber hinaus wurde mit Papier und Plastik auf der Gebäuderückseite ein Feuer gemacht, so dass eine Ziegelwand verrußte. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Amt Neuhaus, Tel. 038841-6195-0, entgegen.

Amt Neuhaus, OT. Stapel - betrunken unterwegs - 1,59 Promille

Einen 27 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW Up aus dem Nordvorpommernkreis stoppte die Polizei in den Abendstunden des 01.09.21 in der Haarer Straße. Bei der Kontrolle des Mannes gegen 20:00 Uhr stellten die Beamten bei diesem einen Alkoholwert von 1,59 Promille fest. Ihn erwartet ein entsprechendes Strafverfahren sowie der Entzug des Führerscheins.

Bleckede - Kollision

Zu einem Zusammenstoß zweier Pkw kam es in den Mittagsstunden des 01.09.21 im Kreuzungsbereich Am Blechwerk/Lüneburger Straße/Nindorfer Moorweg. Ein 86 Jahre alter Fahrer eines Pkw Skoda hatte gegen 12:45 Uhr die Kreuzung gequert und übersah dabei einen von links kommenden Pkw VW Golf einer 48-Jährigen. Diese erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 7.000 Euro.

Dahlenburg - Vorfahrt missachtet - 10.000 Euro Sachschaden

Die Vorfahrt missachtete ein 50 Jahre alter Fahrer eines Pkw Opel in den frühen Nachmittagsstunden des 01.09.21 auf der Landesstraße 232 - Hauptstraße. Der Opel-Fahrer wollte gegen 14:30 Uhr von der Straße "Am Bahnhof" die Landesstraße queren und kollidierte dabei mit dem Pkw Seat einer 46-Jährigen, die von Lemgrabe in Richtung Altenmedingen unterwegs war. Es entstand ein Sachschaden von gut 10.000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Küsten, OT. Lübeln - Pkw Ford Focus von Hotelparkplatz gestohlen

Einen auf dem Parkplatz eines Hotels in Lübeln abgestellten Pkw Ford Focus stahlen Unbekannte in der Nacht zum 01.09.21. Die Polizei hat das Fahrzeug mit dem amtlichen Kfz-Kennzeichn DAN-TN 3 zur Fahndung ausgeschrieben. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Küsten/Schnega - gestohlener VW-Bus angezündet - Feuerwehr im Löscheinsatz

Einen gestohlenen älteren VW Bus California setzten Unbekannte in den späten Abendstunden des 01.09.21 im Bereich der Feldmark/Waldrand in Küsten in Brand. Der ältere weiße Camping-Bus (mit dem Kennzeichen NU-MG 1983) war zwischen dem 23. und 26.08.21 in Schnega gestohlen worden (siehe Pressemitteilung v. 27.08.21) und hatte nur noch geringen Wert. Das Fahrzeug brannte komplett aus und wurde durch Einsatzkräfte der Feuerwehr gelöscht. Die Polizei sicherte verschiedene Spuren. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Aktuell ist es nicht unwahrscheinlich, dass die Täter den Camping-Bus seit dem Diebstahl möglicherweise auch mit anderen Kfz-Kennzeichen nutzten und damit umherfuhren. Parallel kam es in der Nacht zum 01.09.21 zu einem weiteren Diebstahl eines Pkw (siehe oben) in Küsten. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass auch dieser Pkw, ein weißer Ford Focus, aktuell genutzt wird.

Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Ebstorf - Ampelmast touchiert und weitergefahren - Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei gegen einen 46 Jahre alten Lkw-Fahrer aus Hannover. Der Mann war in den Morgenstunden des 01.09.21 mit seinem Sattelschlepper Mercedes Actros auf der Landesstraße 233 - Bahnhofstraße - unterwegs und hatte gegen 09:50 Uhr beim Rechtsabbiegen einen Ampelmasten touchiert, so dass Sachschaden entstand, und war danach weitergefahren. Zeugen beobachteten und meldeten den Vorfall der Polizei. Die Beamten konnten den Verursacher ermitteln.

Jelmstorf - bei Überholmanöver in Seitenraum ausgewichen

Im Seitenraum des Bundesstraße 4 landete ein 26 Jahre alter Fahrer eines Pkw Audi aus dem Landkreis Gifhorn. Der 26-Jährige sowie ein vor ihm fahrender 40-Jähriger mit einem Pkw VW Golf waren auf der Bundesstraße in Richtung Lüneburg unterwegs, als der Golf-Fahrer (mit gesetztem Blinker) einen Traktor überholen wollte. Parallel setzte der Audi-Fahrer von hinten kommend mit hoher Geschwindigkeit zum Überholvorgang beider Fahrzeuge an. Um eine Kollision zu verhindern, wich der 26-Jährige nach links in den Seitenraum aus und überfuhr einen Leitpfosten. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Uelzen - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit - zehn Verstöße

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 01.09.21 auf der Bundesstraße 4. Dabei waren im Bereich Hoystorfer Berg insgesamt zehn Fahrer zu schnell unterwegs. Die Tagesschnellste, eine 22 Jahre alte Pkw-Fahrerin wurde mit 144 km/h gemessen.

