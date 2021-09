Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Biberdamm zerstört -> Polizei ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Bundesnaturschutzgesetz ++ Biosphärenreservatsverwaltung setzt bei Problemlösungen auf Kommunikation ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg/Bleckede - Biberdamm zerstört - Polizei ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Bundesnaturschutzgesetz - Biosphärenreservatsverwaltung Niedersächsische Elbtalaue setzt bei Problemlösungen auf Kommunikation

Nachdem Anfang August (zwischen dem 05. und 11.08.21) erneut ein Biberdamm in der Bruchwetter im Bereich Achterholz zerstört wurde, ermittelt die Polizei nach einer schriftlichen Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Bundesnaturschutzgesetz. Demnach ist der Biber eine streng geschützte Art in Deutschland. Bereits in der Vergangenheit war es zu ähnlichen Übergriffen gekommen. Auch in diesem Fall wurde durch Unbekannte mit einer Arbeitsmaschine mit Frontlader der Biberdamm aufgerissen. Ziel war es vermutlich, den Entwässerungsgraben wieder durchgängig zu machen. Die Polizei ermittelt in Zusammenarbeit mit der Biosphärenreservatsverwaltung Niedersächsische Elbtalaue in der Sache. Diese setzt parallel auf Kommunikation, um gemeinsam mit den jeweiligen Institutionen und Bewirtschaftern betroffener landwirtschaftlicher Flächen unter Berücksichtigung der naturschutzrechtlichen Bestimmungen geeignete Lösungsansätze zu entwickeln.

