Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Zwei Autos beschädigt - Polizei sucht nach Zeugen

Mainz-Laubenheim (ots)

Durch unbekannte Täter wurden in der Gewerbestraße am Freitagabend zwei Fahrzeuge beschädigt. An einem PKW wurde die Scheibe der Fahrerseite eingeschlagen und der Seitenspiegel scheinbar abgetreten. Das Handschuhfach des Wagens war offen und durchwühlt. Die Eisenstange, die in unmittelbarer Nähe des Fahrzeugs lag, haben die Polizist:innen sichergestellt. An einem weiteren Wagen waren zwei Reifen des Fahrzeuges zerstochen. Die Polizei hat die Spuren gesichert.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell