Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Sieben Kellerabteile aufgebrochen

Mainz (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben derzeit unbekannte Täter in der Pariser Straße sieben Kellerabteile aufgebrochen. Dabei wurde aus einem Abteil ein Fahrrad entwendet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand haben die Täter keine weiteren Gegenstände gestohlen. Jedoch war in einem Abteil ein Schlafplatz eingerichtet. Die Polizei hat Beweismittel sichergestellt und die Ermittlungen eingeleitet.

