Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Marsberg

MarsbergMarsberg (ots)

Am Freitag, den 18.12.2020, ereignete sich gegen 15:30 Uhr ein Verkehrsunfall in Marsberg an der Enmündung Westheimer Straße und L 549. Ein 25jähriger Mann aus Detmold befuhr die B7 aus Richtung Westheim kommend und bog nach rechts auf die L 549 in Fahrtrichtung Essentho ab. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr er direkt nach dem Abbiegen in die ansteigende Böschung rechts neben der Straße. Das Auto überschlug sich und kam dann wieder auf den Rädern auf der Fahrbahn zum Stehen. Die 23jährige Beifahrerin verletzte sich dabei leicht, der Fahrer blieb unverletzt. Der Pkw musste abgeschleppt werden. (BT)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Leitstelle

Telefon: 0291-9020-3110

Fax: 0291-9020-3119

E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell