Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Graffiti an Turnhalle

SchmallenbergSchmallenberg (ots)

In der Zeit zwischen dem 11. und 16. Dezember beschmierten unbekannte Täter die rückwärtige Gebäudewand einer Turnhalle an der Obringhauser Straße. Die Schmutzfinken besprühten die Wand mit schwarzer Farbe. Hinweise zu den Tätern liegen nicht vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Schmallenberg unter 0 29 74 - 90 200 in Verbindung.

