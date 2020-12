Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Reifendiebe

WinterbergWinterberg (ots)

Ein Autohaus auf der "Remmeswiese" war in der Nacht zum Mittwoch das Ziel von Reifendieben. Auf dem Außengelände bockten die Täter drei hochwertige Audis und einen VW auf Pflastersteinen auf. Anschließend entwendeten sie die Räder von den Fahrzeugen. An zwei weiteren Autos lösten die Täter einige Radschrauben. Entwendet wurden die Reifen jedoch nicht. Zudem brachen die Diebe einen Materialcontainer auf. Aus diesem entwendeten sie ebenfalls mehrere Reifensätze. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Winterberg unter 0 29 81 - 90 200 in Verbindung.

