Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zigarettenautomat aufgebrochen

SundernSundern (ots)

Mit einem Trennschleifer brachen unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten auf der Hachener Straße auf. Anschließend entwendeten sie die Zigaretten und das Bargeld. Die genaue Tatzeit ist nicht bekannt. Gemeldet wurde der Schaden am Mittwoch gegen 09.30 Uhr. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Sundern unter 0 29 33 - 90 200 in Verbindung.

