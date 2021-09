Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Zeugenaufruf zu tödlichem Motorradunfall bei Trochtelfingen; Weiterer Verkehrsunfall; Brände

Reutlingen (ots)

Trochtelfingen (RT): Tödlicher Motorradunfall - Verkehrspolizei sucht Zeugen

Ergänzung zur Pressemitteilung vom 6.9.2021 / 12.04 Uhr

Nach dem schweren Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der B 313 bei Trochtelfingen, bei dem ein Motorradfahrer tödlich verletzt wurde, sucht die Verkehrspolizei Tübingen Zeugen. Wie bereits berichtet, war kurz vor 5.30 Uhr ein 18-jähriger BMW-Lenker auf die vorfahrtsberechtigte Bundesstraße eingebogen und dort mit dem 56 Jahre alten Motorradfahrer zusammengestoßen. Dieser war noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen erlegen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-8660 zu melden. (mr)

Ammerbuch (TÜ): Schmorbrand an Heizung

Ein Schmorbrand an der Heizungselektronik eines Zweifamilienhauses hat am Montagmittag in Pfäffingen Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan gerufen. Die Einsatzkräfte rückten gegen 13.40 Uhr in die Schwalbenstraße aus, nachdem eine Bewohnerin im Flur des Gebäudes Rauch bemerkt und den Notruf gewählt hatte. Die Feuerwehr löschte in der Folge den Brand und belüftete das Gebäude. Es ist weiterhin bewohnbar. Verletzt wurde niemand. (mr)

Kusterdingen (TÜ): Nach Unfall weitergefahren

Ein Pkw-Lenker hat am Montagvormittag nach einem Verkehrsunfall seinen Führerschein abgeben müssen. Der 79-Jährige war mit seinem Kia kurz nach elf Uhr auf der Tübinger Straße in Richtung Kirchentellinsfurt unterwegs. Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache kam er mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte einen 37 Jahre alten Mitarbeiter einer Straßenreinigungsfirma. Dieser stand nach der Reinigung eines Gullys auf dem Gehweg. Der 37-Jährige zog sich bei dem Aufprall des Pkw mehrere Verletzungen zu. Der Unfallverursacher fuhr zunächst ohne anzuhalten davon und kam erst nach zirka zehn Minuten wieder an der Unglücksstelle vorbei. Er hatte von einem Unfall nichts mitbekommen. Der Verletzte musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Führerschein des Seniors wurde beschlagnahmt. (ms)

Ammerbuch (TÜ): Fahrzeug in Brand geraten

Zum Brand eines Ford Transit sind Feuerwehr und Polizei am Montagvormittag nach Reusten ausgerückt. Ein 44-Jähriger hatte das Fahrzeug auf einer Wiese neben der K 6916 abgestellt, um Grünschnittarbeiten durchzuführen. Gegen 10.45 Uhr geriet der Innenraum des Ford offenbar infolge eines technischen Defekts in Brand. Die alarmierte Feuerwehr, die mit sieben Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften anrückte, löschte die Flammen. Verletzt wurde niemand. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. (rn)

Hechingen (ZAK): Wäscheständer in Brand gesetzt (Zeugenaufruf)

Am Samstagabend ist die Wäsche auf einem Wäscheständer vor einem Mehrfamilienhaus in der Goldschmiedstraße von einem Unbekannten offenbar in Brand gesetzt worden. Ein Anwohner entdeckte gegen 18.35 Uhr die Flammen, die zwischenzeitlich auf einen heruntergelassenen Rollladen im Erdgeschoss übergriffen hatten. Gemeinsam mit den Bewohnern löschte er das Feuer. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugenhinweise bitte an das Polizeirevier Hechingen, Telefon 07471/9880-0. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell