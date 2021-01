Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Nordenham: Sachbeschädigung durch Feuerwerkskörper - Zeugenaufruf

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Bisher unbekannte Täter zündeten am Samstag gegen 21:45 Uhr in der Bonner Straße im Briefkasten eines Mehrfamilienhauses einen Silvesterböller und beschädigten dabei nicht nur die Briefkästen, sondern auch die gesamte Klingelanlage. Die genaue Schadenshöhe ist zurzeit unbekannt. Eventuelle Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordenham unter der Rufnummer 04731/99810 in Verbindung zu setzen.

