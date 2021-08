Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Nienburg (ots)

(KEM) Die Polizei Nienburg sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht vergangenen Donnerstagmorgen, den 05.08.2021, auf dem Parkplatz des Ärztehauses an der Ziegelkampstraße in Nienburg. Zwischen ca. 08.05 Uhr und 08.45 Uhr wurde ein dort geparkter schwarzer BMW an der hinteren Stoßstange durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt, ohne seine Beteiligung am Verkehrsunfall anzuzeigen. Die Polizei konnte am beschädigten PKW jedoch gelben Fremdlack feststellen und sichern. Zeugen, die Angaben zu einem zu o.g. Zeit dort abgestellten gelben PKW machen oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Nienburg unter (05021) 9 77 80 zu melden.

