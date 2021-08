Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bad Nenndorf: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bückeburg und der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg - Polizei findet nach Zeugenhinweis größere Mengen Betäubungsmittel

Bild-Infos

Download

Nienburg (ots)

(Haa) Bereits am Mittwoch, den 02.06.2021, meldete sich ein Zeuge bei der Polizei in Bad Nenndorf. Er teilte den Polizeibeamten mit, dass er beobachtet habe, wie aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Prof.-Schröter-Straße mit Drogen gehandelt würde. Die Beamten des Polizeikommissariats Bad Nenndorf nahmen die Ermittlungen auf und erwirkten bei der Staatsanwaltschaft Bückeburg einen Durchsuchungsbeschluss für die betreffende Wohnung und den dazugehörigen Kellerraum. Dabei konnten die Beamten insgesamt ca. 1,5 kg Amphetamine abgepackt in Plastikdosen und ca. 1,3 kg Marihuana, größtenteils verpackt in Tüten, auffinden. Ein großer Teil der Drogen befand sich in einem im Kellerraum der Mietwohnung angeschlossenen Gefrierschrank. Der 36-jährige Beschuldigte wurde festgenommen. Er befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.

Gegen die 33-jährige Mieterin der Wohnung, die Lebensgefährtin des 36-Jährigen, wurde ebenfalls ein Ermittlungsverfahren wegen des Unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell