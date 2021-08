Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg: Aktion "Mein Tempo...Mein Leben" - erstes Plakat im Landkreis Nienburg angebracht.

Nienburg (ots)

(Haa) Bereits am 21.06.2021 fiel der Startschuss für die landesweite Unfallpräventionskampagne "Mein Tempo...Mein Leben" mit dem Schwerpunkt "Baumunfälle" für mehr Sicherheit auf Niedersachsens Straßen. Die Aktion beruht auf einer Initiative der Landesverkehrswacht Niedersachsen e.V. in Zusammenarbeit mit dem Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport und dem Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung. Unter der Schirmherrschaft des niedersächsischen Innenministers Boris Pistorius verfolgt die Kampagne das Ziel die Eigenverantwortung der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer zu stärken und unterstreicht, dass angepasste und angemessene Geschwindigkeit im Straßenverkehr unerlässlich ist.

Verkehrsunfälle mit Baumkollisionen sind auch in der Polizeidirektion Göttingen ein Thema. In vielen Fällen enden diese mit schweren oder sogar tödlichen Verletzungen. Im Jahr 2020 ereigneten sich im Bereich der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg insgesamt 117 solcher Unfälle. Glücklicherweise kam dabei kein Mensch ums Leben. 65 Personen zogen sich durch die Kollisionen leichte bis schwere Verletzungen zu.

Im Landkreis Nienburg wurde Ende Juli das erste Plakat der Kampagne an der B215 Schäferhof angebracht. Am Montag, den 03.08.2021 stellten die Polizeibeamten der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg, Werner Müller aus dem Sachgebiet Verkehr und Tobias Büsing aus dem Bereich der Verkehrsprävention zusammen mit den Mitarbeitern der Straßenmeisterei Lemke das prägnante Plakat offiziell vor. Zukünftig ist geplant weitere Plakatmotive an unfallträchtigen Schwerpunktstrecken in den beiden Landkreisen Nienburg und Schaumburg aufzustellen.

