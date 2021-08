Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall auf dem WEZ-Parkplatz in Uchte fordert eine leicht verletzte Fahrradfahrerin

Uchte (ots)

Uchte (ZIE)

Am Freitag, 06. August 2021, gegen 16.10h, ereignete sich auf dem Parkplatz des WEZ-Supermarkt in Uchte ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad. Nach bisherigem Sachstand befuhr eine 63jährige Uchterin mit einem EBike/Pedelec die Verkehrswege auf dem Parkplatz aus Richtung KiK-Markt kommend. Hierbei übersah sie einen Pkw Toyota einer 46jährigen Frau aus Wegerden, der aus Sicht der Uchterin von rechts kommend den Parkplatz befuhr. Beide Fahrzeuge stießen in der Folge zusammen. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in einer geschätzten Höhe von etwa 1200 Euro. Die Uchterin wurde leicht verletzt und zur ärztlichen Versorgung dem Krankenhaus Sulingen zugeführt. Die Verkehrsunfallaufnahme erfolgte durch die Polizei Stolzenau. Diese hat zunächst gegen die Fahrradfahrerin ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

