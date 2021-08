Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Verden und der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg Liebenau/Steyerberg: Nach Diebstahl von Kupferrohren - Polizei nimmt flüchtigen Täter fest

Nienburg (ots)

(Haa) Am Donnerstag, den 05.08.2021, kam es gegen 13:10 Uhr in Liebenau, in der Langen Straße, auf dem Gelände eines leerstehenden Baumarktes zu dem Diebstahl von Kupferrohren.

Aufmerksame Zeugen hatten eine männliche Person dabei beobachtet, wie diese augenscheinlich auf dem Gelände Kupferrohre mit einer Flex durchtrennte. Den beiden Zeugen kam dieser Umstand ungewöhnlich vor und sie verständigten die Polizei in Liebenau. Zu Beginn des Telefonats flüchtete der Täter allerdings vom Gelände, stieg in einem grauen VW Caddy ein und fuhr in Richtung Stolzenau davon. Die Meldenden konnten der Polizei Teile des Kennzeichens und eine Personenbeschreibung des Flüchtenden übermitteln, bevor dieser außer Sicht war.

Die Polizeibeamtin der Polizeistation Liebenau, die das Telefonat entgegengenommen hatte, verständigte umgehend die Polizeibeamten im benachbarten Polizeikommissariat Stolzenau und teilte ihnen den eben geschehenen Sachverhalt mit.

Ein glücklicher Zufall führte schließlich zu der Festnahme des Täters: Parallel zu dem Anruf der Beamtin aus Liebenau, war einer auf dem Heimweg von der Arbeit befindliche Polizeibeamtin ein Mann in einem grauen VW Caddy aufgefallen. Die Beamtin erkannte den Fahrzeugführer anhand eines vom eigentlichen Sachverhalt unabhängigen dienstlichen Fahndungshinweises wieder und verständigte ebenfalls die Polizeiwache in Stolzenau. Anhand des von ihr korrekt durchgegebenen Kennzeichens, konnten der Fahrzeugführer und der Pkw an dessen Wohnanschrift in Steyerberg von einer Funkstreifenwagenbesatzung angetroffen werden. Anhand der Zeugenhinweise und des auf dem Rücksitz des Kastenwagens befindlichen Diebesgutes, in Form von abgeschnittenen Kupferrohren, konnte der 27-jährige Mann eindeutig als Täter identifiziert werden. Der Beschuldigte wurde vor Ort festgenommen. Die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren wegen schweren Diebstahls gegen den Mann ein. Außerdem stellte sich heraus, dass der Steyerberger ohne gültige Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln mit dem Pkw unterwegs gewesen war.

