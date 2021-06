Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Einbruch in Vereinsgaststätte; Zusammenhang mit weiterem Gaststätteneinbruch wird geprüft; Zeugen gesucht

Sinsheim (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in die Vereinsgaststätte des örtlichen Turn- und Sportvereins in der Schindelwaldstraße eingebrochen.

Der oder die Täter brachen im Inneren mehrere Türen auf und hinterließen einen noch nicht einschätzbaren Sachschaden. Ob etwas entwendet wurde, steht ebenfalls noch nicht fest.

Bereits von Samstag auf Sonntag brach ein oder mehrere Täter in eine Gaststätte in der Bahnhofstraße ein. Wie die Ermittlungen ergaben, waren der oder die Täter über ein Kellerfenster eingestiegen. Der Zugang zu den Schankräumen war jedoch durch eine verschlossene, massive Stahltür versperrt, sodass der oder die Täter unverrichteter Dinge wieder von dannen ziehen mussten.

Ob ein Zusammenhang beider Taten besteht, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise zu den jeweiligen Gaststätteneinbrüchen geben können, werden gebeten, sich mit beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell