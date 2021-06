Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/ Rhein-Neckar-Kreis: Rabe mit Luftdruckwaffe tödlich verletzt - Polizei sucht Zeugen

Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) (ots)

Die Polizei sucht derzeit nach aufmerksamen Zeugen, die beobachtet haben, wie ein bislang unbekannter Täter mit einer Luftdruckwaffe auf einen Raben schoss und diesen damit tödlich verletzte.

Ein aufmerksamer Passant entdeckte am Montag kurz vor 15 Uhr einen schwer verletzten Rabenvogel auf dem Gehweg an der Ecke Gerbersruhstraße/ Schloßstraße. Das hilflose Tier konnte nicht mehr fliegen oder gar seine Beine bewegen. Zur medizinischen Versorgung wurde der Vogel in eine Tierklinik nach Frauenweiler gebracht.

Dort konnte zweifelsfrei festgestellt werden, dass ein sogenanntes Diabolo-Projektil in der Wirbelsäule des Tieres steckte, welches auch für die Lähmung der Beine verantwortlich war. Der Rabe wurde demnach mit einer Luftdruckwaffe angeschossen und verstarb noch in der Klinik an den Folgen der Verletzungen.

Zeugen, die im Bereich der Gerbersruhstraße oder Schloßstraße in Wiesloch verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06222-57090 beim Polizeirevier Wiesloch oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell