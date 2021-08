Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Jugendliche mit Marihuana angetroffen

Helpsen (ots)

(ma)

Beamte des Einsatz-und Streifendienstes der Polizei Bückeburg führten am Donnerstag Kontrollen auf dem Gelände der IGS in Helpsen an der Leveser Alle durch.

An einem Unterstand wurden vier Jugendliche aus Bückeburg und Helpsen im Alter von 14 bis 17 Jahren angetroffen, die auf die Beamten einen berauschten Eindruck machten.

Die Jugendlichen wurden durchsucht, wobei bei zwei Personen Marihuanaeinheiten aufgefunden wurden.

Gegen die beiden 16jährigen, die den Erziehungsberechtigten übergeben wurden, sind Strafverfahrenwegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet worden.

Zwei Kradfahrern wurde vor Ort das Führen der Zweiräder vorläufig untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell