Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln: Polizei warnt vor "Schockanrufen"

Nienburg (ots)

(Haa) Eine 82-jährige Frau aus Rinteln wurde am heutigen Donnerstag gegen 11:00 Uhr von Betrügern angerufen, die ihr am Telefon eine dramatische Notlage vortäuschten um an Bargeld und Wertsachen zu gelangen. Weinend berichtete die sich als Tochter der Seniorin ausgebende Betrügerin von einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person tödlich verletzt worden sei. Um die Kaution von 30.000EUR bezahlen zu können, forderte die Anruferin den Betrag von der älteren Dame. Geschockt von der Geschichte und der Theatralik der Frau, sicherte die Seniorin zu den Betrag zu bezahlen. Als sie dann mitteilte, dass sie keine so große Summe zur Verfügung habe, frage die Betrügerin sie nach Schmuck, den sie verkaufen könnte, um an das Geld zu kommen. Als die Seniorin auch das verneinte, beendete die Täterin das Gespräch. Die ältere Dame wurde stutzig und meldete den Vorfall der Polizei in Rinteln.

Diese weist darauf hin, dass Betrüger mithilfe dieser "Schockanrufe" versuchen an Geld und Wertsachen zu kommen. Mit meist perfiden Geschichten, wie beispielsweise der Verursachung eines tödlichen Verkehrsunfalles und einer Kautionsstellung, versuchen die Betrüger die Angerufenen so zu erschüttern, dass diese umgehend helfen wollen.

Wichtig dazu: Die Polizei verlangt in einem laufenden Verfahren keine Kautionen von beschuldigten oder betroffenen Personen!

Seinen Sie wachsam! Beenden Sie in einem solchen Fall direkt das Gespräch und melden den Vorfall der Polizei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell