Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Lindhorst: Nach Verkehrsunfall: Abgestellter Anhänger gesucht

Nienburg (ots)

(Haa) Bereits am Donnerstag, den 29.07.2021, ereignete sich gegen 18:20 Uhr auf der Bahnhofstraße ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Einsatzfahrzeuges der Feuerwehr. Das Feuerwehrfahrzeug stieß während der Einsatzfahrt mit dem rechten Außenspiegel gegen einen am Straßenrand, in Höhe der Hausnummer 50, abgestellten Kraftfahrzeuganhänger. Durch die Kollision wurde der Außenspiegel des Fahrzeuges stark beschädigt. Aufgrund des dringenden Löscheinsatzes konnte der fahrzeugführende Feuerwehrmann nicht am Unfallort verbleiben. Er verständigte nach Beendigung des Einsatzes die Polizei. Diese nahm den Verkehrsunfall auf, konnte aber an der Unfallörtlichkeit den abgestellten Anhänger nicht mehr vorfinden. Daher konnte nicht abschließend geklärt werden, ob der Anhänger durch den Zusammenstoß beschädigt wurde. Das Polizeikommissariat Stadthagen bittet den Eigentümer des Anhängers bzw. Unfallzeugen die Informationen zu dem Hänger geben können, sich unter der Telefonnummer 05721/40040 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell