Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sachsenhagen: Wohnmobil entwendet

Nienburg (ots)

(Haa) In der Nacht von Dienstag, den 03.08.2021, auf Mittwoch, den 04.08.2021, wurde in der Beethovenstraße in Sachsenhagen ein Wohnmobil entwendet. Die Besitzer des Caravans bemerkten den Diebstahl am Mittwochmorgen und meldeten ihn der Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat in dem Zeitraum von 18:30 Uhr bis 07:00 Uhr. Das verschlossene Fahrzeug war zu diesem Zeitpunkt am Straßenrand in Höhe der Hausnummer 2 geparkt. Die genauen Umstände des Diebstahls werden derzeit ermittelt. Bei dem entwendeten Campingfahrzeug handelt es sich um ein zwei Jahre altes weißes Wohnmobil der Marke Weinsberg, Typ CaraSuite mit Schaumburger Kennzeichen. Die Polizei in Stadthagen bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können oder in dem besagten Tatzeitraum im Bereich der Beethovenstraße und Umgebung verdächtigte Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05721/40040 zu melden.

