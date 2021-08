Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Hoher Schaden am neuen Spielplatz am Burgwall in Rodenberg

Rodenberg (ots)

(He.) In der letzten Woche, am Abend des 22.07.2021 (Donnerstag), wurde der neue Spielplatz am Burgwall in Rodenberg stark verunreinigt. Es wurden unter anderem Glasflaschen zerschlagen, Zigarettenkippen und anderer Müll im Spielsand der Spielgeräte hinterlassen. Auf Grund der Verschmutzung der Spielgeräte musste der Spielplatz geschlossen werden, um Verletzungen von spielenden Kindern auszuschließen. Der entstandene Schaden wird auf ca. 2650 Euro geschätzt. Der komplette Sand muss an der Stelle ausgekoffert und ersetzt werden. Eine Strafanzeige wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung wurde gestellt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise, Polizei Bad Nenndorf 05723/94610. In den nächsten Tagen führt die Polizei und die Samtgemeinde Rodenberg Kontrollen in diesem Bereich durch.

