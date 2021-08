Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln - Nachtrag zu Meldung "Haben "Tierfänger" Kater Felix mitgenommen? ..." vom 30.07.2021, 07:49 Uhr

Nienburg (ots)

(KEM) Die Belohnung in Höhe von 500,00 Euro ist nicht offiziell über den Verein TASSO, sondern von dem Katzenhalter privat ausgesetzt worden.

In der Vergangenheit seien dem Verein TASSO Fälle bekannt geworden, in denen die Sorge der Tierhaltenden von Betrügerinnen und Betrügern ausgenutzt worden wäre. Aus diesem Grund warne der Verein Tierhalterinnen und -halter davor, persönliche Kontakte in Sozialen Medien oder auf Suchplakaten zu vermerken und Finderlöhne auszusetzen.

Bei der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg sind indes zwar keine Betrugsfälle in den letzten zwei Jahren im Zusammenhang mit vermissten Tieren bekannt. Dennoch rät auch die Polizei dazu, keine persönlichen Daten und Telefonnummern öffentlich bekannt zu geben und stattdessen an die Polizeidienststelle zu verweisen, bei der Anzeige erstattet worden ist.

