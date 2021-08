Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Teilerfolg

Bückeburg (ots)

(ma)

Offenbar war der mediale Druck auf Fahrraddiebe, nach denen die Polizei Bückeburg nach einer Tat vom 03./04. Juni in Bückeburg öffentlichkeitswirksam suchte, so hoch, dass die Täter die gestohlenen Zweiräder zurückgaben.

Die entwendeten Fahrräder standen in den heutigen frühen Morgenstunden auf dem Gehweg der Ulmenallee direkt am Polizeidienstgebäude, so dass diese sichergestellt werden konnten.

Nach den Straftätern sucht die Polizei Bückeburg dennoch weiter und bittet um Zeugenhinweise.

