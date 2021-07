POL-ME: Polizei warnt vor "falschen Anrufen" im Namen der Kreishandwerkerschaft - Kreis Mettmann - 2107019

Polizei Mettmann

In den vergangenen Wochen sind im Kreis Mettmann vermehrt betrügerische Anrufe im Namen der Kreishandwerkerschaft Mettmann registriert worden.

Bei dieser neuen Masche gehen die Betrüger wie folgt vor: Die Anrufer kontaktieren mit unterdrückter Telefonnummer vorrangig Seniorinnen und Senioren und geben sich als Mitarbeiter der Kreishandwerkerschaft Mettmann aus. Anschließend möchten sie einen Vor-Ort-Termin für eine Energieberatung vereinbaren. Die Kreishandwerkerschaft bietet allerdings eine solche Dienstleistung für Bürgerinnen und Bürger überhaupt nicht an und steht auch in keiner Verbindung mit diesen Anrufen.

Die Kreispolizeibehörde Mettmann warnt daher eindringlich vor solchen und ähnlichen Betrugsversuchen am Telefon:

- Vergewissern Sie sich, wer wirklich anruft und stellen Sie Nachfragen. - Lassen Sie sich eine Rückrufnummer und einen Ansprechpartner nennen! - Sprechen Sie mit Ihren Verwandten, bevor Sie Termine am Telefon vereinbaren und rufen Sie diese unter der Ihnen bekannten Nummer selbstständig an! - Geben Sie keine Adressen, persönlichen Daten oder Vermögensverhältnisse am Telefon von sich Preis! - Sollten Sie Zweifel haben, beenden Sie das Gespräch. Auflegen ist nicht unhöflich!

Der Betrug fällt leider zumeist erst immer im Nachhinein auf und viele Opfer wenden sich oftmals aus Scham nicht an die Polizei.

Sollten Sie Opfer eines solchen Anrufes geworden sein, wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige.

Bitte warnen und sensibilisieren Sie auch Ihre Angehörigen, die wir über unsere Pressemeldungen nicht erreichen!

