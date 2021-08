Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sachsenhagen: Polizei überprüft Geschwindigkeiten

Nienburg (ots)

(Haa) Am Mittwoch, den 04.08.2021 führten Polizeibeamte der Zentralen Polizeidirektion Hannover in dem Zeitraum von 08:30 Uhr bis 10:30 Uhr Geschwindigkeitsmessungen in Sachsenhagen durch. Die Polizisten überprüften die Geschwindigkeiten der Fahrzeugführer auf den Straßen Bergtrift und Dühlfeld. "In den zwei Stunden konnten die Kolleginnen und Kollegen vier Geschwindigkeitsüberschreitungen feststellen. Diese bewegten sich alle im Bereich eines Verwarngeldes.", erläutert Julia Haase, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg. "Die Geschwindigkeitsüberwachung wurde durch die Anwohnerinnen und Anwohner positiv wahrgenommen."

Die Polizei kündigt an, auch in Zukunft weiter Geschwindigkeitsüberwachungen im Bereich Sachsenhagen und Umgebung durchzuführen.

