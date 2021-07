PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Mehrere Einbrüche in Limburg +++ Hausverbot ignoriert und zugeschlagen +++ Unfall mit Verletzten

Limburg (ots)

1. Einbruch in Bekleidungsgeschäft, Limburg, Salzgasse, Dienstag, 06.07.2021, 18:00 Uhr bis Mittwoch, 07.07.2021, 10:00 Uhr,

(wie)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in Limburg in ein Bekleidungsgeschäft eingebrochen. Am Mittwochmorgen wurde bei Öffnung des Geschäftes festgestellt, dass unbekannte Täter in der Nacht die Zugangstür aufgehebelt hatten. So wurde sich Zutritt zum Innenraum verschafft. Entwendet wurde lediglich ein geringer Geldbetrag, der Sachschaden an der Eingangstüre ist mit ca. 150EUR erheblich höher. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Limburg unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

2. Kiosk aufgebrochen,

Limburg, Dr.-Wolff-Straße, Dienstag, 06.07.2021, 18:30 Uhr bis Mittwoch, 07.07.2021, 10:50 Uhr,

(wie) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in Limburg ein Kiosk aufgebrochen. Unbekannte Täter brachen in der Nacht das Fenster des Kiosks auf. Durch das Fenster kletterten sie in den Innenraum und entwendeten dort Zigaretten und Bargeld. Danach stiegen sie durch das Fenster wieder aus dem Kiosk und verschwanden mit der Beute. Da der Kiosk sich direkt in der Innenstadt, gegenüber des Kinos befindet, hofft die Kriminalpolizei auf Zeugen der Tat, die sich unter der Rufnummer 06431/9140-0 melden können.

3. Einbruch in Wohnhaus, Limburg, Friedhofstraße, Mittwoch, 07.07.2021, 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr

(wie)Am Mittwochnachmittag wurde in ein Wohnhaus in Ahlbach eingebrochen. Während der Abwesenheit der Bewohner hebelten unbekannte Täter die Terrassentür auf der Gebäuderückseite auf. Danach wurde des Haus durchsucht und diverse Wertgegenstände und Bargeld gestohlen. Die Kriminalpolizei nahm den taort auf und befragte die Nachbarn. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

4. Einbruch und PKW-Diebstahl in Hadamar, Hadamar, Hundsanger Straße, Freitag, 18.06.2021, 12:00 Uhr bis Mittwoch, 07.07.2021 21:30 Uhr

(wie)Im Laufe der letzten Wochen wurde in ein Wohnhaus in Hadamar eingebrochen und mit den dort entwendeten Schlüsseln ein PKW gestohlen. Unbekannte Täter haben ein Fenster in dem Einfamilienhaus aufgehebelt. Die Tatzeit kann nur grob eingegrenzt werden, da das Haus in den letzten Wochen unbewohnt war. Die Unbekannten durchsuchten das Haus und entwendeten diverse Gegenstände. Darunter auch den Fahrzeugschlüssel zu einem, neben dem Haus abgestellten BMW. Dieser wurde in der Folge dann auch entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 06431/9140-0 zu melden.

5. Hausfriedensbruch und Körperverletzung in Restaurant, Limburg, Konrad.Kurzbold-Straße, Mittwoch, 07.07.2021 18:25 Uhr

(wie)Am Mittwochabend betrat ein Mann trotz Hausverbotes ein Restaurant in Limburg und wurde dann auch noch handgreiflich. Eine Mitarbeiterin des Restaurants verwies einen 39-Jährigen der Örtlichkeit, da dieser bereits vor einiger Zeit ein Hausverbot von den Inhabern ausgesprochen bekommen hatte. Der Mann verließ das Restaurant jedoch nicht, sondern bedrohte und beschimpfte die Mitarbeiterin. Ein unbekannter Gast kam der Mitarbeiterin zur Hilfe. Zwischen den beiden Männern kam es dann zu Handgreiflichkeiten, hierbei wurde der Gast wahrscheinlich verletzt. Die herbeigerufene Polizei nahm den Randalierer fest und in Gewahrsam. Gegen den 39-Jährigen wird nun wegen mehrerer Straftaten ermittelt. Die Polizei bittet den helfenden Gast und Zeugen sich unter der Rufnummer 06431/9140-0 zu melden.

6. Unfall mit Verletzten, Gemarkung Löhnberg, Landesstraßen 3453 und 3281, Mittwoch, 07.07.2021, 07:28 Uhr,

(fh)Gestern Morgen ereignete sich auf der L 3281 bei Löhnberg ein schwerer Verkehrsunfall zwischen zwei PKW, bei dem sich 3 Personen verletzten. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr eine 18-jährige Fahrerin eines Ford Fiesta mit ihrem gleichaltrigen Beifahrer die Landesstraße 3281 aus Richtung Probbach kommend und wollte an der Einmündung zur L3453 nach links in Richtung Löhnberg einbiegen. Hierbei übersah die junge Fahrerin einen Ford Focus, welcher mit einer 42-Jährigen besetzt war und die L 3281 aus Richtung Löhnberg in Richtung Mengerskirchen entlangfuhr. Es folgte im Einmündungsbereich eine Kollision der Fahrzeuge. Die 18-Jährige, ihr Beifahrer sowie die Fahrerin des Focus verletzten sich und wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Insgesamt ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

