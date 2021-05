Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Illegal entsorgtes Öl sorgt für Einsatz der Feuerwehr

Schiffdorf (ots)

Am Samstagmittag, des 08. Mai 2021, wurde der Ortsbrandmeister Schiffdorf gegen 11:30 Uhr durch die Polizei informiert, dass an der K60, in Schiffdorf, illegal Öl entsorgt wurde. Der Ortsbrandmeister machte sich gemeinsam mit dem Hilfeleistungslöschfahrzeug und einem Kameraden auf dem Weg, nahm das Altöl vom Boden auf, die mit Öl kontaminierte Erde und die Ölkanister auf, um dieses der Entsorgung zuzuführen. Gegen 12:30 Uhr, konnte die Einsatzstelle wieder verlassen werden.

