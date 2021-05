Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Zwei Personen verletzt: Verkehrsunfall im Spadener Gewerbegebiet

Schiffdorf-Spaden (ots)

Am frühen Montagabend, des 03. Mai 2021, wurde die Ortsfeuerwehr Spaden zusammen mit dem Rettungsdienstes und der Polizei, gegen 18:46 Uhr, in den Neufelder Weg nach Spaden alarmiert. Durch ein automatisches Notrufsystem eines Kleintransporters wurde ein Notruf abgesetzt. Gemeldet war ein Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen, wobei es auch zu Personenschaden kam. Nach Ankunft der Feuerwehr, wurde umgehend die Patientenversorgung durch die Feuerwehr übernommen, die Einsatzstelle abgesichert und die Fahrzeuge gesichert. Beim 18 jährigen Fahrer des Kleintarnsportes blieb es glücklicherweise bei einem Schock, während der 24 jährige Opel-Fahrer über Schmerzen im Rückenbereich klagte. Anschließend wurden beide Fahrer mit dem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus zur weiteren Kontrolle und Versorgung gebracht. Die Feuerwehr säuberte die Einsatzstelle, nahm Betriebsmittel auf und konnte die Einsatzstelle abschließend an die Polizei übergeben.

