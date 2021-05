Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Olsberg (ots)

Am Mittwoch um 16.55 Uhr zeichnete eine Überwachungskamera eine Unfallflucht auf der Kirchstraße auf. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte im Bereich der Kirche beim Rückwärtsfahren einen Blumenkübel und einen Fahnenmast. Bei dem flüchtigen Auto handelt es sich um einen grauen VW Golf Plus. Hinweise zum Kennzeichen liegen nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell