POL-NI: Nienburg - Gelungene Auftaktveranstaltung "Fit mit dem Pedelec"

(KEM) Im Rahmen ihrer Kooperation führten die Verkehrswacht Nienburg, der ADFC sowie die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg am Mittwoch, den 04.08.2021, zwischen 09.00 und 13.00 Uhr auf dem großzügigen Gelände der Feuerwehr Nienburg ein Fahrsicherheitstraining der besonderen Art durch: Unter dem Motto "Fit mit dem Pedelec" erhielten mehrere Seniorinnen und Senioren zunächst in einem theoretischen Teil wissenswerte Informationen über rechtliche und technische Aspekte ihrer Pedelecs sowie anschließend in einem praktischen Teil die Möglichkeit, ihre Fertigkeiten bei unterschiedlichen Fahrmanövern auszuprobieren und zu verbessern. Neben dem Schulterblick wurden das Spurhalten, Abbiegen und Ausweichen trainiert und ein Parcours absolviert. Darüber hinaus entdeckten die Besitzer Funktionen, wie die Anfahrhilfe, an ihren Pedelecs, die ihnen im täglichen Gebrauch eine hilfreiche Unterstützung bieten.

Seit geraumer Zeit ist ein Anstieg an Pedelecs im Straßenverkehr zu verzeichnen, wovon ein Großteil der Nutzenden der Altersgruppe 60+ zugehörig ist. Dem Trend steigender Unfallzahlen in dieser Altersgruppe möchten Polizei, Verkehrswacht und ADFC mit dem Training entgegenwirken.

Verkehrssicherheitsberater Tobias Büsing sowie Werner Müller aus dem Sachgebiet Verkehr der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg hatten erst vor kurzem eine zweitägige Fortbildung der Landesverkehrswacht Niedersachsen absolviert und eine Lizenz zur Durchführung der Trainings erhalten. Zusammen mit Ralf Franke von der Verkehrswacht Nienburg und Ulrich Kohlhoff vom ADFC Nienburg fand nun die gelungene Auftaktveranstaltung statt.

Die drei Kooperationspartner haben bereits weitere Termine in Planung, den Nächsten mit den Landfrauen in Wietzen. Interessierte können bei der Verkehrswacht Nienburg unter (05021) 910900 weitere Termine erfragen und sich für ein Training anmelden. Auch Anfragen von Gruppen sind möglich. Die Teilnehmerzahl eines solchen Trainings, welches 4,5 Stunden dauert, sollte 8 - 10 Personen nicht überschreiten. Die Teilnahmegebühr beträgt 10 Euro pro Person. Das Tragen eines Fahrradhelms ist Pflicht.

