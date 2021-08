Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bad Münder/Sachsenhagen: Social-Media-Beitrag führt zum Auffinden des gestohlenen Wohnmobils

Nienburg (ots)

(Haa) Das in der Nacht von Dienstag, den 03.08.2021 auf Mittwoch, den 04.08.2021 entwendete Wohnmobil aus Sachsenhagen konnte dank einer aufmerksamen Zeugin in Bad Münder aufgefunden werden.

Die 62-jährige Frau bemerkte das weiße Campingfahrzeug auf einem Parkplatz am Ortsrand von Bad Münder. Sie hatte zuvor einen Beitrag über den Diebstahl des Wohnmobiles in den sozialen Medien gelesen. In diesem Beitrag war auch eine Beschreibung des Fahrzeuges enthalten, sodass die Bad Münderanerin vermutete, dass es sich bei dem auf dem Parkplatz geparkten Wohnmobil um das Gesuchte handelte. Sie alarmierte umgehend die Polizei. Eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Bad Münder nahm den unverschlossenen Caravan in Augenschein und stellte fest, dass es sich tatsächlich um das entwendete Fahrzeug handelte. Tatverdächtige Personen konnten trotz intensiver Nachschau am Auffindeort nicht angetroffen werden.

Die Polizeibeamten beschlagnahmten das Fahrzeug und führten eine umfassende Spurensuche durch. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an.

Das Polizeikommissariat Stadthagen bittet trotz des Fahndungserfolges weiter um Hinweise die zur Aufklärung des Diebstahls beitragen können. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05721/40040 zu melden.

Die Pressemeldung zu dem Diebstahl des Wohnmobiles vom 05.08.21 finden Sie unter folgendem Link:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57922/4986652

