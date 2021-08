Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Alkoholisiert am Steuer unterwegs

Stadthagen (ots)

Am Samstagabend gegen 23.00 Uhr konnte die Stadthäger Polizei einen Fahrzeugführer aus dem Verkehr ziehen, der mit deutlich zu viel Promille unterwegs war. Der 46 jährige, italienische Staatbürger hatte mit seinem VW den Nordring in Stadthagen befahren und wurde hier durch die Polizei angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle konnten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes feststellen. Bei einer durchgeführten Alkoholmessung konnte ein Wert von 1,84 Promille ermittelt werden. Der Mann wurde mit zur Stadthäger Dienststelle genommen, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Diese wird zur Auswertung an die Rechtsmedizin der Medizinischen Hochschule Hannover ( MHH ) geschickt. Die Polizei hat ferner ein Strafverfahren eingeleitet und an die Staatsanwaltschaft übersandt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell