Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall

Heemsen (ots)

Glück im Unglück hatte eine fünfköpfige Familie aus der Samtgemeinde Marklohe am Sonntag Nachmittag. Der 34-jährige Fahrzeugführer kam auf der B209 in der Gemarkung Gadesbünden auf gerader Strecke durch Ablenkung der Fahrzeuginsassen nach links von der Fahrbahn in den abschüssigen Seitenraum ab. Dort streifte das Fahrzeug in Schräglage mehrere Bäume und kam nach knapp 50 Metern zum Stehen. Die Fahrzeuginsassen kamen alle mit eher leichteren Blessuren davon. Das Fahrzeug hatte nur noch Schrottwert und musste abgeschleppt werden. Der Fahrzeugführer wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen dem Krankenhaus in Nienburg zugeführt. Die Schadenshöhe wird auf ca. 20000EUR geschätzt. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

