Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Außenspiegel abgetreten-Zeugenaufruf

Speyer (ots)

Mehre Fahrzeuge beschädigt hat am Montag gegen 07:45 Uhr ein männlicher Jugendlicher im Alter von 20-25 Jahren. Der junge Mann war am Wasserturm von Passanten dabei beobachtet worden, wie er die Außenspiegel mehrerer parkender Fahrzeuge abgetreten hatte. Die Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt. Der junge Mann wird beschrieben als ca.175 cm groß mit kurzen schwarzen Haaren. Er soll mit einem schwarzen T-Shirt und einer blauen Jeans bekleidet gewesen sein. Zum Zeitpunkt der Tat war er in Begleitung einer Frau mit Kleid, die barfuß unterwegs war.

Weitere Geschädigte oder Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) an die Polizei Speyer zu wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell