POL-PDLU: Aggressiver Gast in Gewahrsam genommen

Speyer (ots)

Weil er sich aggressiv gegenüber anderen Gästen verhalten hatte, wurde ein 56-Jähriger am Montag gegen 07:00 Uhr den Räumlichkeiten eines Cafés in der Gutenbergstraße verwiesen. Zudem beleidigte und bedrohte er zwei Anwohner, welche um Ruhe gebeten hatten. Da sich der Mann weigerte zu gehen, musste die Polizei hinzugerufen werden, welche ihm einen Platzverweis aussprach. Hiervon unbeeindruckt, begann er die eingesetzten Beamtinnen und Beamten zu beleidigen und zu bedrohen. Da sich der 56-Jährige weiterhin aggressiv verhielt und die Örtlichkeit nicht verlassen wollte, musste er gefesselt und in Gewahrsam genommen werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

