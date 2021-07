Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Versuchter Einbruch in eine Bäckereifiliale

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

Am 12.07.2021, gegen 02.20 Uhr, wurde durch eine Zeugin die offenstehende Zugangstür an einer Bäckereifiliale am Jahnplatz gemeldet. Bei der Tatortaufnahme konnte durch die Beamten festgestellt werden, dass die elektrische Schiebetür aufgehebelt wurde und mittels eines Gullydeckels blockiert wurde. Nach Rücksprache mit der Filialleiterin wurde nichts entwendet. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

