POL-PPMZ: Mainz Hauptbahnhof- 22-Jähriger nach Schlag mit Flasche verletzt

Mainz- Hauptbahnhof (ots)

Mittwoch, der 31.03.2021, 02:44 Uhr

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern am Mainzer Hauptbahnhof. Ein 29- und 22-Jähriger geraten laut Zeugenangaben gegen 02:44 Uhr in Streit, in dessen Verlauf der 29-jährige seinem Kontrahenten einen Faustschlag versetzt und eine Glasflasche auf den Kopf schlägt. Der 22-Jähre geht daraufhin verletzt zu Boden, woraufhin der Täter von seinem Opfer ablässt. Zeugen des Vorfalles verständigen über Notruf die Mainzer Polizei. Der 29-Jähre Täter wird noch vor Ort durch Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Mainz 2 angetroffen und für weitere Maßnahmen zur Dienststelle gebracht. Das 22-Jährige Opfer wurde durch den Rettungsdienst in ein Mainzer Krankenhaus gebracht.

