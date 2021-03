Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Großbrand mit starker Rauchentwicklung

Gießen (ots)

Am 21.03.2021, gg. 18.55 Uhr geriet eine Lagerhalle in Dautphetal, Ortsteil Dautphe, Auf den Högern in Brand. In der Halle werden unter anderem Altreifen gelagert. Die Halle hat etwa die Größe eines Fußballfeldes und steht derzeit in Vollbrand. Dadurch kommt es in den anliegenden Ortsteilen zu teilweise starker Rauchentwicklung mit entsprechender Geruchsbelästigung. Aus diesem Grund werden die Anwohner der umliegenden Ortschaften gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Durch die starke Rauchentwicklung kommt es zu mehreren Vollsperrungen verschiedener Ortsstraßen.

