POL-RT: Flächenbrand; Verkehrsunfall

Bad Urach (RT): Flächenbrand

Ein kleinerer Flächenbrand hat am Montagabend, gegen 18.30 Uhr, die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei in der Eichhaldestraße auf den Plan gerufen. Ein Mann hatte dort auf seinem Grundstück Grünschnitt verbrannt. Dabei hatte das Feuer auf das umliegende Gelände übergegriffen. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Verletzt wurde niemand. (rn)

Bisingen (ZAK): Beim Einfahren Vorfahrt missachtet

Ein Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen hat sich am Montagabend auf der B 27 bei Bisingen ereignet. Ein 17-Jähriger war mit seinem Roller kurz vor 19 Uhr an der Anschlussstelle Bisingen-Nord auf die Bundesstraße in Richtung Balingen aufgefahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 65-Jährigen, die sich mit ihrem VW Tiguan auf der rechten Fahrspur befand. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden leitete sie eine Vollbremsung ein und setzte den Blinker nach links. Ein sich dort mit einem Renault Megane nähernder 21-Jähriger führte daraufhin ebenfalls eine Gefahrenbremsung durch. Ein hinter ihm fahrender 23-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Motorrad auf den Megane auf. Anschließend stürzte der KTM-Lenker zu Boden. Der Rettungsdienst untersuchte den Biker vor Ort. Er war unverletzt geblieben. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 13.000 Euro. Auch die Straßenmeisterei war aufgrund von ausgelaufenen Betriebsmitteln zur Unfallstelle ausgerückt. Der Rollerfahrer war zwischenzeitlich weitergefahren. Weil sich ein Zeuge dessen Kennzeichen notiert hatte, konnte er wenig später ermittelt werden. (rn)

