Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle mit Verletzten

Reutlingen (ots)

Sonnenbühl (RT): Eine Verletzte bei Auffahrunfall

Eine 90-Jährige ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend in Genkingen nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt worden. Eine 60-Jährige befuhr kurz nach 18 Uhr mit ihrem Peugeot die Gönninger Straße ortsauswärts. Auf Höhe der Einmündung zur Mezgerstraße fuhr sie auf den verkehrsbedingt haltenden Seat einer 70 Jahre alten Frau und ihrer 90-jährigen Beifahrerin auf. Der Wagen wurde durch die Wucht des Aufpralls noch auf den davorstehenden Opel einer 48-Jährigen geschoben. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 7.000 Euro. (rn)

Frickenhausen (ES): Unfall beim Abbiegen

Leicht verletzt worden ist ein 63-Jähriger bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochvormittag in Linsenhofen ereignet hat. Eine 58-Jährige war kurz vor zehn Uhr mit ihrem Renault Twingo auf der Theodor-Heuss-Straße in Richtung Neuffen unterwegs und wollte an der Kreuzung mit der Weinbergstraße nach links in diese einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem 63-Jährigen, der mit seiner Vespa in diesem Moment den Twingo überholen wollte. Der Mann stürzte anschließend zu Boden und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird mit etwa 1.500 Euro beziffert. (rn)

Aichtal (ES): Radfahrer bei Unfall verletzt

Zur Kollision zwischen einem Pkw und einem Radfahrer ist es am Mittwochmorgen in Grötzingen gekommen. Gegen 6.10 Uhr war ein 32-jähriger Chrysler-Lenker auf der Harthäuser Straße unterwegs und wollte nach links in die Nürtinger Straße abbiegen. Dabei übersah er den aus der Hindenburgstraße entgegenkommenden Radler im Alter von 58 Jahren, worauf es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß kam. Dabei stürzte der Mann von seinem Pedelec und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf insgesamt rund 1.500 Euro. (mr)

Tübingen (TÜ): Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Nach einem Verkehrsunfall, der sich nach derzeitigem Kenntnisstand am Dienstagabend auf der Mörikestraße ereignet hatte und nachträglich zu Anzeige gebracht worden ist, sucht der Polizeiposten Tübingen-Innenstadt Zeugen. Den aktuellen Ermittlungen zufolge befuhr ein 51-Jähriger gegen 20.30 Uhr mit seinem Mountainbike die abschüssige Mörikestraße stadteinwärts. Auf Höhe der Einmündung der Straße Im Rotbad näherte sich von hinten eine schwarze Mercedes-Limousine. Beim folgenden Überholvorgang soll der Wagen den Radfahrer gestreift haben, worauf dieser zu Boden stürzte und sich leicht verletzte. Nachdem der noch unbekannte Autofahrer in der Folge angehalten und sich mit dem Gestürzten unterhalten hatte, setzten beide Beteiligten ohne die Personalien auszutauschen ihre Fahrt fort. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07071/56515-0 zu melden. (mr)

Tübingen (TÜ): Auf Fußgängerüberweg angefahren

Ein Autofahrer hat am Mittwochmittag auf einem Fußgängerüberweg in der Derendinger Straße einen Mann angefahren. Der 67-jährige Ford-Lenker war gegen 12.35 Uhr stadtauswärts unterwegs und hielt vor dem Überweg zunächst an. Beim Anfahren übersah er jedoch den 33-Jährigen, der die Derendinger Straße in Richtung Julius-Wurster-Straße überqueren wollten. Der Fußgänger wurde vom Ford erfasst, fiel auf die Motorhaube und stürzte anschließend zu Boden. Mit leichten Verletzungen kam er in eine Klinik. Zu einem Schaden am Ford war es augenscheinlich nicht gekommen. (mr)

Haigerloch (ZAK): Mit Pkw gegen Baum geprallt

Aufgrund einer medizinischen Ursache ist eine 58-Jährige am Mittwochvormittag mit ihrem Wagen von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die Frau befuhr gegen 9.25 Uhr den Gemeindeverbindungsweg von Starzach-Felldorf nach Bad Imnau, als sie auf der Gefällstrecke kurz vor dem Ortsbeginn infolge gesundheitlicher Probleme mit ihrem Seat nach links in den Grünstreifen geriet und mit einem Baum kollidierte. Dabei wurde sie augenscheinlich nicht verletzt. Zur weiteren Untersuchung brachte der Rettungsdienst die 58-Jährige jedoch ins Krankenhaus. Ihr Auto, an dem Blechschaden in Höhe von rund 4.000 Euro entstanden war, wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. (mr)

