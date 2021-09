Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Saniertes ehemaliges Textiltechnikum offiziell an das Polizeipräsidium Reutlingen übergeben

Reutlingen (ots)

Pressemitteilung des Landesbetriebs Vermögen und Bau Baden-Württemberg Amt Tübingen zur Übergabe des Gebäudes an das PP Reutlingen:

Reutlingen (RT): Das ehemalige Textiltechnikum in der Kaiserstraße 99 wurde nach rund zwei Jahren Bauzeit am Donnerstag, 9. September 2021, offiziell wieder an das Polizeipräsidium Reutlingen übergeben.

"Nach vielen Jahren intensiver Nutzung durch die Polizei war eine grundlegende Modernisierung des denkmalgeschützten Backsteingebäudes erforderlich. Wir haben ein wertvolles Stück Reutlinger Baugeschichte in der Oststadt bewahrt und hochattraktive Arbeitsplätze geschaffen. Bei den Umbauarbeiten fanden wir historische Stuckelemente, hölzerne Wandvertäfelungen und gusseiserne Stützen, die teilweise jahrzehntelang hinter Gipskartonverkleidungen verborgen waren" betonte Andreas Hölting, der Leiter des Tübinger Amtes von Vermögen und Bau Baden-Württemberg.

Der Landesbetrieb Vermögen und Bau war für die Planung und Durchführung der Baumaßnahme verantwortlich.

"Auf rund 1.400 qm Nutzfläche kann nun die Verwaltung des Polizeipräsidiums Reutlingen in modernsten Räumlichkeiten mit einer ganz besonderen Atmosphäre untergebracht werden", freut sich Udo Vogel, der Präsident des Polizeipräsidiums Reutlingen. "Der Raumbedarf am Standort Reutlingen war durch die Polizeireform 2014 angestiegen und kann nun in hervorragender Weise gedeckt werden."

Die Sanierung wurde sorgfältig geplant und im Detail mit der Denkmalpflege abgestimmt. So gelang es, den ursprünglichen Charakter des Webschulgebäudes mit Lehrsälen trotz der Umnutzung für Büroarbeitsplätze zu erhalten. Die Seitenflügel wurden neu gegliedert und durch verglaste Trennwände in Einzel- und Doppelbüros aufgeteilt.

Das Land hat rund 5,3 Mio. Euro in die Baumaßnahme investiert. Durch den Einbau neuer Fenster, den Rückbau von Lüftungsanlagen sowie den Einsatz von LED-Beleuchtung konnte der Energieverbrauch signifikant gesenkt werden. Mit der Planung und Bauleitung wurden Walk Architekten aus Reutlingen beauftragt.

