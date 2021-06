Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Wohnhaus - Täter kamen durch die Haustür

Wolfsburg (ots)

Gevensleben, Schmiedeweg

03.06.2021, 18.00 Uhr - 04.06.2021 09.30 Uhr

Unbekannte sind zwischen Donnerstagabend 18.00 Uhr und Freitagmorgen 09.30 Uhr in ein Wohnhaus in der Straße Schmiedeweg eingebrochen. Was sie hierbei erbeuteten und wie hoch der Gesamtschaden ist werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben.

Nach polizeilichem Ermittlungsstand begaben sich die derzeit unbekannten Täter zur fraglichen Zeit an das Wohnhaus und öffneten mit brachialer Gewalt die Hauseingangstür. Danach betraten sie verschiedene Räume des Wohnhauses und durchsuchten darin sämtliche Schubladen und Schränke nach sich lohnender Beute. Anschließend verließen sie das Haus und verschwanden unerkannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft darauf, dass Nachbarn, Anwohner oder Passanten verdächtige Personen beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei in Schöningen unter der Rufnummer 05352/95105-0 entgegen.

