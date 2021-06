Polizeipräsidium Ludwigsburg

Herrenberg: Zeugen zu Unfall auf der Autobahn gesucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker soll am Dienstag gegen 16:00 Uhr einen 59-jährigen Mercedes-Lenker auf der Bundesautobahn 81 (BAB81) zwischen Ehningen und Herrenberg auf Höhe einer Brücke bei Gärtringen-Rohrau nach links in die Leitplanke gedrängt haben. Hierbei wurde der Mercedes Citan mit Göppinger Kennzeichen (GP) auf der linken Fahrzeugseite beschädigt. Verkehrsteilnehmer, die diesen Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich unter Tel. 07152 605 0 mit dem Polizeirevier Herrenberg in Verbindung zu setzen.

